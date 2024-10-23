تشكيل ليفربول - 3 تبديلات وصلاح أساسي أمام لايبزج في دوري الأبطال

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول يحتفل بهدفه في تشيلسي

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لايبزج الألماني في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين أمام بولونيا 2-0، وميلان 3-1، فيما يحتل لايبزج المركز الـ31 بعد خسارة أول مباراتين أمام يوفنتوس 3-2، وأتليتكو مدريد 2-1.

وأجرى سلوت 3 تبديلات عن التشكيل الذي بدأ مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع حيث دفع بـ نونيز بدلا من جوتا المصاب، فيما أبقى روبرتسون وجونز على مقاعد البدلاء واختار بدلا منهما تسيميكاس، وماك أليستر.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيميكاس

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

وعلى مقاعد البدلاء: فيتيسلاف جاروس - هارفي ديفيز - جو جوميز - واتارو إندو - لويس دياز - كورتيس جونز - أندرو روبيرتسون - جاريل كوانساه - تايلر مورتون - تري نيوني.

ويغيب عن ليفربول الخماسي المصاب أليسون بيكر، وكونور برادلي، وفيديريكو كييزا، وهيرفي إليوت، وديوجو جوتا.

مواجهات ليفربول في دوري الأبطال: ميلان (خارج) - بولونيا (داخل) - لايبزبج (خارج) - ريال مدريد (داخل) - باير ليفركوزن (داخل) - ليل (داخل) - أيندهوفن (خارج) - - جيرونا (خارج)

مواجهات لايبزج: أتلتيكو مدريد (خارج) يوفنتوس (داخل) - ليفربول (داخل) - إنتر (خارج) - سبورتينج لشبونة (داخل) - سلتيك (خارج) - أستون فيلا (داخل) - شتورم جراتز (خارج)

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