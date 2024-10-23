السوبر المصري - الزمالك يرتدي الزي الأسود.. والأهلي بـ الأحمر في النهائي

سيرتدي الزمالك الزي الأسود الكامل في مباراة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري للنخبة في البطولة المقامة في أبو ظبي.

وأسفر الاجتماع الفني ارتداء الأهلي الزي الأساسي المكون القميص الأحمر والشورت الأبيض.

وسيرتدي الزمالك الطاقم الأسود الكامل بسبب تعارض الزي الأساسي (الأبيض الكامل) لفريق الزمالك مع زي الأهلي بسبب ارتداء المنافس للشورت الأبيض.

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

فيما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وتم إخطار الجهاز الإداري لفريق الزمالك بارتداء الفريق للزي الأسود بالكامل في لقاء الغد أمام الأهلي.

وكان الزمالك قد خاض مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام الأهلي نهاية الشهر الماضي بالزي الأسود الكامل أيضا.

وفاز الزمالك على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في نهائي السوبر الإفريقي بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.