موتا: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام شتوتجارت

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

تياجو موتا - يوفنتوس ضد كومو

حمل تياجو موتا مدرب يوفنتوس، نفسه مسؤولية الخسارة أمام شتوتجارت الألماني.

وخسر يوفنتوس أمام شتوتجارت بهدف دون مقابل سجله البلال توري في الدقيقة 92.

وتعتبر تلك الخسارة الأولى ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الفوز في أول جولتين.

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وقال موتا عبر سكاي سبورت إيطاليا: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في الهجوم للتنافس مع فريق مثل شتوتجارت، نحتاج إلى أن نكون أفضل بكثير في الدفاع عما قدمناه".

وأضاف "عانينا من أجل بناء أي شيء، ولم نكن في حالة تسمح لنا بالقيام بعمل جيد".

وشدد "عانينا من نقص الاستحواذ على الكرة. أتحمل المسؤولية عن ذلك، وعلينا أن نتحسن في المباريات المقبلة".

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر، بينما يوفنتوس تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب يوفنتوس مبارياته المقبلة أمام كل من ليل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وكلوب بروج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس
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