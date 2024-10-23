مران الزمالك - تدريبات بدنية وجمل خططية تحضيرا لمواجهة الأهلي

خاض الزمالك تدريبات بدنية متنوعة تدريبه بمرانه الختامي على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، استعداداً لمباراة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري للنخبة في البطولة المقامة في أبو ظبي.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال قيادة الفقرة البدنية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل مباراة نهائي السوبر المحلي، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

وحضر أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة الزمالك مران اليوم الأربعاء.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تنفيذ بعض الجمل الخططية، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام مران اليوم.

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

فيما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.