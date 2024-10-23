الدوري الأوروبي - جالاتا سراي يحبط عودة ايلفسبورج.. ومفاجأة نرويجية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

إيكاردي مهاجم جالاتا سراي

أحبط جالاتا سراي التركي محاولة عودة ايلفسبورج السويدي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ونجح بطل تركيا في الفوز بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على رامس بارك.

أنهى جالاتا سراي الشوط الأول متقدما بنتيجة 3-0، بعدما افتتح ماورو إيكاردي حفل الأهداف في الدقيقة 28، وأضاف إسحاق بيترسون الهدف الثاني في الدقيقة 39، وسجل باريش ألبير يلماز الهدف الثالث في الدقيقة 44.

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حاول ايلفسبورج العودة في الشوط الثاني، إذ سجل نيكلاس هالت الهدف الأول في الدقيقة 52، ومايكل بايدو في الدقيقة 65.

ولكن أفلت جالاتا سراي من محاولة وصول الضيوف لهدف التعادل، ليسجل يونس أكجون الهدف الرابع لجالاتا سراي في الدقيقة 83، لتصبح النتيجة 4-2.

وقبل صافرة النهاية سجل جوهان لارسون الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة بفوز الفريق التركي بنتيجة 4-3.

وبتلك النتيجة رفع جالاتا سراي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة دوري المجموعات مؤقتا قبل اكتمال مباريات الجولة الثالثة مساء الخميس.

وتوقف رصيد ايلفسبورج عند النقطة الثالثة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق بودو/جليمت النرويجي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بهدفين لهدف.

بودو/جليمت النرويجي نجح في الوصول للنقطة السابعة ليتقاسم الصدارة مؤقتا مع جالاتا سراي برصيد 7 نقاط، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق التركي.

بودو/جليمت النرويجي واصل مفاجئته بعدما حقق الفوز في أول مباراة أمام بورتو 3-2، قبل التعادل مع سانت جيلواز البلجيكي في الجولة الثانية.

وتمتلك 5 فرق، 6 نقاط من أول مباراتين يمكنها استعادة الصدارة بعد مباريات الخميس، وهم لاتسيو وليون وتوتنام وأندرلخت وستيوا بوخارست.

بودو/جليمت جالاتا سراي الدوري الأوروبي ايلفسبورج
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