تنس - تركي آل الشيخ يكشف توضيح نادال بشأن تصريحاته المثيرة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - رافائيل نادال

انتشرت تصريحاته منسوبة إلى رافائيل نادال أسطورة رياضة التنس بشأن موقفه من دولة السعودية.

ويأتي ذلك بعد أيام من استضافته وإهدائه جائزة خاصة عبارة عن مضرب من الذهب تقديرا لمسيرته الأسطورية.

وكانت قد انتشرت تقارير خلال الفترة الماضية منسوبة إلى نادل بشأن تأخر السعودية مقارنة بالغرب وأن المجتمع غير مستعد للتغيير الجذري.

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وكشف تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي عن تلقي رسالة خاصة من نادال يوضح فيها حقيقة التصريحات المنسوبة إليه.

وجاء نص رسالة نادال التي نشرها تركي آل الشيخ كالآتي: "مرحبا معاليك، أنا رافائيل نادال، أتمنى أن تكون بخير وأود أن أشكرك جزيل الشكر على كل شيء في الأسبوع الماضي".

وتابع "كان أدائي في موسم الرياض رائعا، شكرا على كل الهدايا وكرم الضيافة في منزلك".

واختتم نادال تصريحاته "شكرا جزيلا لك نيابة عن عائلتي أيضا، وأتمنى أن أراك قريبا جدا".

وكتب تركي آل الشيخ تعليقا على ذلك: "هذه نص رسالة أرسلها لي نادال منذ يومين، لا تصدقوا الشائعات المغرضة، هناك حملة شعواء معروف من خلفها لكل نجم يأتي للمملكة أو محب للمملكة، واصطياد في الماء العكر".

وأضاف "هناك من لا يعجبهم التقدم الكبير في بلدنا الغالي من الرؤية المباركة لقائدنا الملهم، البطولة نجحت أغاض الكثير وتعب الكثير، لا تنساقوا وراء الشائعات ولو كان أحد من الذين أتوا في كل المجالات غير محب لنا لكنت أول المتصدين له".

وكشف "نادال لديه مشروع طموح وكبير للتنس في بلدنا وسيحققه إن شاء الله، ونتفاوض مع دجوكوفيتش أيضا في مشروع كبير، استمتعوا ببلدكم وهناك الكثير من المفاجآت في الطريق".

وأعلن الإسباني رافائيل نادال أسطورة التنس اعتزال اللعبة.

وسيعتزل نادال، الذي حصل على 22 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) أواخر هذا الموسم، حسب ما أعلنه.

سيظهر البالغ من العمر 38 عامًا للمرة الأخيرة مع منتخب إسبانيا للتنس في كأس ديفيز في نوفمبر المقبل.

ألقاب نادال الـ22 الكبرى كان من بينهم 14 لقبا في ملاعب رولان جاروس الترابية.

وجاءت ألقاب نادال في جراند سلام كالتالي:

- بطولة أستراليا المفتوحة مرتين.

- رولان جاروس 14 مرة.

- ويمبلدون مرتين.

- بطولة أمريكا المفتوحة 4 مرات.

ولحق نادال بغريمه السويسري روجر فيدرر الذي اعتزل قبل عامين.

وظل التنافس بين الثنائي لسنوات طويلة، حتى اعتزال فيدرر وفي جعبته 20 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام).

بينما فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقبا كأكثر من حقق ألقاب جراند سلام إلى الآن.

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