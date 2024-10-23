المصري لـ في الجول: راضون عن قرار اللعب في استاد السويس الجديد.. وكنا نتمنى هذا الأمر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 19:21

كتب : حامد وجدي

المصري - الهلال الليبي

يشعر مجلس إدارة النادي المصري بالرضا بعد قرار رابطة الأندية بشأن ملعبه في الموسم الجديد.

وسيخوض المصري مبارياته بالموسم المقبل على استاد السويس الجديد، ما عدا مبارياته أمام أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي سيلعبها على استاد برج العرب.

وقال الحسيني ابو قمر نائب رئيس المصري لـ FilGoal.com: "نشعر بالرضا بعد قرار رابطة الأندية ونشكر جميع الجهات على تعاونها".

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وأضاف "كنا نرغب في مواجهة الإسماعيلي بالإسماعيلية ولكن في النهاية القرار مرضي وسييسر تنقل الفريق والجماهير للمباريات".

وأعلنت رابطة الأندية مساء اليوم إقامة مباريات المصري باستاد السويس الجديد بدلا من برج العرب ما عدا مبارياته أمام 3 أندية.

وجاء بيان رابطة الأندية كالتالي:

"تقرر إقامة مباريات نادي المصري على ستاد السويس الجديد بدلاً من ستاد الجيش ببرج العرب ما عدا مبارياته مع أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلي وذلك بعد أخذ الموافقات الأمنية اللازمة"

"وكان النادي المصري قد تقدم بطلب لرابطة الأندية لإقامة مبارياته على ستاد السويس الجديد بدلاً من ستاد الجيش ببرج العرب تيسيرا لحضور جماهيره في المباريات".

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏Hи دورى دوري -MiLe بيان تقرر إقامة مباريات نادي المصري على ستاد السويس الجديد بدلاً من ستاد الجيش ببرج العرب ما عدا مبارياته مع أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلى وذلك بعد أخذ الموافقات الأمنية اللازمة. وكان النادي المصري قد تقدم بطلب لرابطة الأندية لإقامة مبارياته على ستاد السويس الجديد بدلآ من ستاد الجيش ببرج العرب تيسيراً لحضور جماهيره في المباريات. وفي هذا الإِطار تتقدم رابطة الأندية المحترفة بكل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة المصرية لمجهوداتها المبذولة في دعم ومساندة الكرة المصرية وتتمنى رابطة الأندية التوفيق لجميع الأندية #دور# #دوري_elin nile_ لطف لمجتنكA_اقده F‏'‏

وأقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، يوم 19 أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مباريات متوازنة للمصري في المسابقة.

وجاءت أجندة مباريات المصري في المرحلة الأولى من الدوري كالآتي:

الجولة الأولى

طلائع الجيش × المصري

الجولة الثانية

المصري × الجونة

الجولة الثالثة

الزمالك × المصري

الجولة الرابعة

المصري × بيراميدز

الجولة الخامسة

حرس الحدود × المصري

الجولة السادسة

المصري × الأهلي

الجولة السابعة

سيراميكا كليوباترا × المصري

الجولة الثامنة

المصري × فاركو

الجولة التاسعة

بتروجت × المصري

الجولة العاشرة

المصري × إنبي

الجولة الحادية عشر

زد × المصري

الجولة الثانية عشر

الاتحاد السكندري × المصري

الجولة الثالثة عشر

المصري × البنك الأهلي

الجولة الرابعة عشر

غزل المحلة × المصري

الجولة الخامسة عشر

المصري × الإسماعيلي

الجولة السادسة عشر

سموحة × المصري

الجولة السابعة عشر

المصري × مودرن سبورت

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