عقب مواجهة الأهلي والعين.. استاد القاهرة يعلن موعد زراعة البذور الشتوية والفترة الزمنية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

استاد القاهرة الدولي

أعلنت الهيئة العامة لاستاد القاهرة موعد زراعة البذور الشتوية والفترة الزمنية التي تستغرقها الزراعة.

ويبدأ استاد القاهرة زراعة البذور الشتوية لأرض الملعب عقب مباراة فريقي الأهلي والعين الإماراتي.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال بديل كأس العالم للأندية.

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وكشفت الهيئة العامة لاستاد القاهرة عن زراعة البذور لاشتوية لأرض الملعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وتنطلق مسابقة الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري.

ولن تقام أول جولتين من مسابقة الدروي على استاد القاهرة بسبب زراعة البذور الشتوية.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت جدول الدور الأول بالكامل من مسابقة الدوري.

ويبدأ استاد القاهرة استضافة مباريات مسابقة الدوري بداية من 22 نوفمبر بمواجهة الأهلي ضد الاتحاد السكندري.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كلفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الاولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقين فقط دوري الدرجة الثانية.

استاد القاهرة كأس إنتركونتينينتال الدوري المصري
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