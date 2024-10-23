خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 18:14

كتب : أحمد العريان

مصطفى شلبي - عبد الواحد السيد - نبيل عماد - الزمالك

تقدمت الجهات المصرية بطلب إلى نظيرتها الإماراتي لتقديم موعد جلسة ثلاثي الزمالك المحتجز هناك في الأزمة التي نشبت خلال مواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتم احتجاز الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة بالإضافة إلى مصطفى شلبي ونبيل عماد لاعبي الفريق.

وكان قد تقرر تأجيل القضية إلى يوم 29 أكتوبر الجاري بقرار صباح اليوم الأربعاء.

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وعلم FilGoal.com أن الجهات المصرية قد تقدمت بطلب لتقديم موعد جلسة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات إلى غد الخميس بدلا من 29 أكتوبر.

الجانب الإماراتي من جهته وعد بالنظر في الأمر ومن المقرر أن يتم النظر في صباح غدا الخميس واتخاذ القرار النهائي.

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأعرب نادي الزمالك عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم كأس السوبر.

وكلف مجلس إدارة الزمالك الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت المباراة لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.

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