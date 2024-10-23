استاد السويس الجديد ملعبا للمصري ما عدا مبارياته أمام 3 أندية

قررت رابطة الأندية إقامة مباريات المصري باستاد السويس الجديد بدلا من برج العرب ما عدا مبارياته أمام 3 أندية.

وكان المصري قد تقدم بطلب لرابطة الأندية لإقامة مبارياته على ستاد السويس الجديد بدلا من ستاد الجيش ببرج العرب.

وسيخوض المصري مبارياته بالموسم المقبل على استاد السويس الجديد، ما عدا مبارياته أمام أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي سيلعبها على استاد برج العرب.

وجاء بيان رابطة الأندية كالتالي:

"تقرر إقامة مباريات نادي المصري على ستاد السويس الجديد بدلاً من ستاد الجيش ببرج العرب ما عدا مبارياته مع أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلي وذلك بعد أخذ الموافقات الأمنية اللازمة"

"وكان النادي المصري قد تقدم بطلب لرابطة الأندية لإقامة مبارياته على ستاد السويس الجديد بدلاً من ستاد الجيش ببرج العرب تيسيرا لحضور جماهيره في المباريات".

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، يوم 19 أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مباريات متوازنة للمصري في المسابقة.

وجاءت أجندة مباريات المصري في المرحلة الأولى من الدوري كالآتي:

الجولة الأولى

طلائع الجيش × المصري

الجولة الثانية

المصري × الجونة

الجولة الثالثة

الزمالك × المصري

الجولة الرابعة

المصري × بيراميدز

الجولة الخامسة

حرس الحدود × المصري

الجولة السادسة

المصري × الأهلي

الجولة السابعة

سيراميكا كليوباترا × المصري

الجولة الثامنة

المصري × فاركو

الجولة التاسعة

بتروجت × المصري

الجولة العاشرة

المصري × إنبي

الجولة الحادية عشر

زد × المصري

الجولة الثانية عشر

الاتحاد السكندري × المصري

الجولة الثالثة عشر

المصري × البنك الأهلي

الجولة الرابعة عشر

غزل المحلة × المصري

الجولة الخامسة عشر

المصري × الإسماعيلي

الجولة السادسة عشر

سموحة × المصري

الجولة السابعة عشر

المصري × مودرن سبورت