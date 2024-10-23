السوبر المصري - عمر جابر يكشف موقفه من المشاركة ضد الأهلي

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

عمر جابر - بعثة الزمالك

كشف عمر جابر لاعب الزمالك موقفه من المشاركة في نهائي كأس السوبر المصري ضد الأهلي.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية غدا الخميس في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "مباراة قوية في بداية الموسم، والكل يعرف أهمية اللقاء ونأمل أن يحالفنا التوفيق".

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وأضاف "سنواجه فريقا كبيرا ومحترما، ونحترم الأهلي هو المنافس التقليدي ومباراة لها طعم مختلف والكل ينتظره، ومستعدون".

وأتم "الجهاز الطبي عمل معي بشكل كبير، وبإذن الله سأكون جاهزا للقاء"

وغاب المدافع المخضرم عن نصف النهائي ضد بيراميدز بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وعاد الظهير للمشاركة مران الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، في انتظار قرار مشاركته في النهائي.

ويسعى الزمالك لحصد لقب السوبر المصري للمرة الخامسة في تاريخه.

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