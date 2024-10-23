السوبر المصري - مؤتمر جوميز: سنخوض النهائي ضد الأهلي.. وهذه نقاط قوتهم

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

مؤتمر جوزيه جوميز - عمر جابر - الزمالك

شدد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك على خوض فريقه لنهائي السوبر المصري، وعلى ثقته في لاعبيه لتعويض الغيابات.

وقال المدير الفني لـ الزمالك خلال المؤتمر الصحفي: "فخور بتمثيل الزمالك وسنخوض نهائي السوبر ضد الأهلي في الإمارات، ونريد تقديم مباراة توضح أن مصر بإمكانها تقديم كرة قدم جميلة".

وأضاف "المنظمون قدموا لنا كل شيء سواء في التحضيرات والتدريبات، لكن ليس معنا كل اللاعبين".

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وأردف "الضغط طبيعي ونمثل فريقا كبيرا، ومعنى تمثيل نادٍ كبير هو الضغط من أجل المكسب، الضغط شيء كل يوم ولكن بعض الأيام تكون غير سعيدا".

وواصل "الأهلي دائما يمتلك 9-10 لاعبين في المنتخب المصري، وهو بطل دوري الأبطال، ولديه مدرب كبير وحقق الكثير من الألقاب، ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي، ونغمة أن الأهلي ليس قويا بين ليلة وضحاها ليست إلا (لتنييمنا)".

وتابع "الأهلي بطل الدوري وإفريقيا، ويعرفون كيفية اللعب على الأطراف والكرة من خلف الدفاع، ومن الممكن من فرصة واحدة أنه يسجلوا وهذه من نقاط قوتهم".

وواصل "الزمالك استقبل هدفا ضد الأهلي وعاد ثم ضد بيراميدز وعاد، لماذا تدخلون المباراة متأخرين؟ أحد زملائك الحاضرين هنا قال إن اللاعبين يلعبون ضد المدرب. هذا ليس صحيحا، لقد كان اللاعبين شجعان ويملكون الروح الانتصارية وهذا ما حدث في المباراتين".

وأردف "هل غياب دونجا ومصطفى شلبي يدفعك لتغيير خطتك؟ أثق في لاعبي فريقي، وحتى لو أشركت لاعبين لا يشاركون كثيرا فأعتقد أنهم سيقدمون كل شيء ولذلك أثق بهم".

وأتم "نعرف كل شيء عن الأهلي وهم كذلك، هي مباراة بين الأهلي والزمالك وليست بيني وبين كولر، أريد رؤية السعادة والطاقة من لاعبي فريقي ويخوضون اللقاء بأسلوبهم، ونريد إهداء الجماهير ما يستحقوه".

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