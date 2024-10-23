مؤتمر الشناوي: نسينا السوبر الإفريقي.. ونعرف أهمية مواجهة الزمالك

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 16:38

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد الشناوي بقميص الأهلي الجديد

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على أهمية مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الزمالك غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري للنخبة في البطولة المقامة في أبو ظبي.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "نستعد لمباراة الزمالك بشكل جيد منذ نهاية مواجهة سيراميكا ونعرف أن اللعب ضد الزمالك يختلف عن أي لقاء آخر والجميع يستعد لذلك".

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وأضاف "أغلقنا صفحة السوبر الإفريقي ونركز في السوبر المصري كل مباراة على حدة بداية من مواجهة سيراميكا والآن نستعد لمواجهة الزمالك، وما حدث في الماضي نسيناه".

وأتم تصريحاته "رسالتي لجمهور الأهلي تشجيع فريقه في المباراة وأيضا جمهور الزمالك ونحن كلاعبين نسعد عندما يمتلئ الملعب بالجمهور، وإن شاء الله نفوز بالبطولة".

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