مؤتمر كولر: أرجو أن يكون الحساب آخر الموسم.. ولاعبي الأهلي ليسوا في حاجة لطبيب نفسي

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن آخر استعدادات لفريقه لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري للنخبة في البطولة المقامة في أبو ظبي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحضير لمباراة الزمالك في نهائي السوبر بسبب ضيق الوقت بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا، لكننا نستعد جيدا ونرى أن فترة التحضير جيدة ولكن أيضا اللاعبين الأساسيين لم يشاركوا في التدريبات الجماعية حتى الآن وسيتدربون فقط ليلة المباراة".

وأضاف "خلال هذه الفترة عملنا على تحليل أداء الفريق في المباراة السابقة وعقدنا جلسات مع اللاعبين وهذا يعتبر ضمن التحضير لمواجهة الزمالك".

وواصل "لا نزال في بداية الموسم وأرجو أن يكون الحساب في نهاية الموسم، الرياضية مكسب وخسارة ولعبنا ضد الزمالك وتعادلنا 1-1 وخسرنا بركلات الترجيح".

وأكمل "نعرف أننا في الأهلي مطالبين بالفوز في كل المباريات ونعمل على ذلك واللاعبين يعلمون ذلك أيضا".

وشدد "لم يحدث أي مناقشات بيني وبين إدارة الأهلي عن خسارة السوبر الإفريقي".

وأوضح "كمدرب ولاعب كنت ألعب كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وأنا قائد فريقي، أحضر لاعبي فريقي من أجل تحقيق الانتصار الذي سيأتي إذا لعبنا كمجموعة واحدة، واللعب الفردي لن يقود الفريق لتحقيق الفوز".

وردا على سؤال هل يحتاج بعض اللاعبين لطبيب نفسي ليخبرهم بقيمة الأهلي رد قائلا: "هل لديك أي دليل أو إثبات أن لاعبي الأهلي في حاجة لطبيب نفسي وأنهم لا يعلمون قيمة النادي جيدا".

وأتم تصريحاته "وسام هداف الدوري وطاهر سجل هدفين في المباراة السابقة وكمدرب هذا أفضل موقف لي أن يسجل ثنائي هجوم الفريق للأهداف وهذا يزيد من ثقة باقي اللاعبين".