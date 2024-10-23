السوبر المصري - مدرب بيراميدز: أتمنى أن يلعب الزمالك ضد الأهلي.. ولا نطمح للمركز الثالث

شدد كرونسلاف يوريتشيت مدرب بيراميدز على رغبته في خوض مباراة الزمالك ضد الأهلي بشكل طبيعي من أجل صورة الكرة المصرية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وقال يوريتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد ستكون تحضيرية للموسم الجديد ضد فريق قوي، من شاهد مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي سيرى أن سيراميكا كان الأفضل".

وواصل "ندخل أي مباراة من أجل الفوز لا أطمح للحصول على المركز الثالث بالطبع ولكن نريد الفوز في كل مباراة".

وتابع "حدثت بعض الأشياء في مباراة الزمالك منها الهدف غير المحتسب ولم يأتي أي شخص لي ويقول إن هذا خط لاعب فريقي وخط اللاعب المنافس كما لم يفسر لي أي شخص رمية التماس التي سجل منها الزمالك الهدف وللتحدث عن تلك الأشياء سأكون مضطرا للحديث خارج كرة القدم وأنا اليوم هنا من أجل الحديث داخل الملعب فقط".

وأكمل "بالنسبة لي مباراة سيراميكا هي تحضيرية فقط لأنني لا أطمح للمركز الثالث وسأدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال فترة الإعداد واللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية".

وأضاف "من الصعب الآن الحديث عن مشكلة الزمالك لأن هذا ليس عملي، أنا حزين لحدوث ذلك وأتمنى أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في موعدها الطبيعي لأنها تمثل صورة الكرة المصرية في ذلك الجزء من العالم".

وشدد "رمضان صبحي لاعب مهم لفريقي ولديه كامل دعمي وقد أهدر ركلة جزاء ولكن هذه كرة القدم وما حدث طبيعي".

وأتم "ماييلي يعاني من مشاكل شخصية ولذلك غادر المعسكر نحو بلاده، خضنا معسكرا تحضيريا في تركيا وجميع اللاعبين مستواهم مرتفع ولن أواجه مشكلة في إيجاد البديل".

كما تحدث دودو الجباس لاعب الفريق خلال المؤتمر الصحفي أيضا قائلا: "مباراة سيراميكا ستكون جيدة جدا، لم نكن نطمح للمنافسة على المركز الثالث فقط ولكن هذا هو الموقف، سيراميكا كليوباترا فريق رائع وخاض مباراة قوية ضد الأهلي ونعرف إمكانياتهم من الدوري، مواجهة سيراميكا كليوباترا ستكون جيدة لمحبي كرة القدم لأن الفريقين يلعبا كرة قدم جيدة".

وأضاف "جميع اللاعبين يشعرون بالإحباط بسبب نتيجة مباراة الزمالك لأننا كنا أفضل في الملعب وكنا نستحق الفوز، مصطفى فتحي من أفضل اللاعبين في مصر وحتى رمضان صبحي أهدر ركلة جزاء وهو من أفضل اللاعبين في مصر وهذه أشياء طبيعية تحدث في كرة القدم، وعندما يشعر لاعب في أنه السبب في الهزيمة تكون حالته النفسية صعبة ولكن غرفة الملابس رائعة حالا".

وكان بيراميدز قد خسر من الزمالك في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.