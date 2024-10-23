بعد التعادل مع أيندهوفن.. لويس إنريكي: كرة القدم تكون ظالمة أحيانا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

يؤمن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بأن فريقه كان يستحق الفوز على بي إس في أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، وليس التعادل فقط.

وتعادل سان جيرمان مع ضيفه أيندهوفن بهدف لمثله في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الفريق فعل كل شيء للفوز بالمباراة، حاولنا حتى اللحظة الأخيرة قلب الأمور لصالحنا".

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وأكمل المدرب الإسباني "لقد لعب أيندهوفن مباراة جيدة للغاية، لكننا كنا أفضل كثيرا في الهجوم والدفاع".

وأضاف "لست راضيا عن التعادل مع أيندهوفن لأننا كنا الأفضل ونستحق الانتصار، لم نتوقع النتيجة، ولا نستحقها. لكن كرة القدم أحيانا تكون ظالمة".

وسجل نوا لانج هدف إيندهوفن في الدقيقة 34، قبل أن يعدل أشرف حكيمي النتيجة عند الدقيقة 55.

باريس سان جيرمان تعادل لأول مرة هذا الموسم في دوري الأبطال بعدما فاز على جيرونا وخسر ضد أرسنال في الجولتين الماضيتين.

ورفع النادي الباريسي رصيده إلى 4 نقاط خلال 3 جولات.

وتابع "عليك أن تتقبل الأمر وتنهض من جديد، الآن أفكر في تعافي الفريق. نحن جميعًا نعلم أهمية مباراة الأحد ضد مارسيليا لجماهيرنا".

ويحل سان جيرمان ضيفا على مارسيليا يوم الأحد المقبل في قمة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

في حالة فوز مارسيليا صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة سيتساوى مع سان جيرمان متصدر المسابقة برصيد 20 نقطة.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان أيندهوفن دوري أبطال أوروبا
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