السوبر المصري - مؤتمر الرمادي: لقاء بيراميدز خير إعداد لبداية الدوري

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا كيف يجهز فريقه لمواجهة بيراميدز في مباراة المركز الثالث من كأس السوبر المصري.

ويستعد سيراميكا لمواجهة بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق غدا الخميس في مباراة المركز الثالث.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي: "نعلم أهمية مباراة المركز الثالث ضد بيراميدز، لأنها خير إعداد للدوري والذي سنستهله بلقاء مهم ضد الأهلي".

وأضاف "تدوير اللاعبين مهم جدا خاصة أننا في بداية الموسم، بالتأكيد سنشرك لاعبين جدد لأننا نحتاج جاهزية الجميع ولدينا لاعبين مميزين لابد من حصولهم على فرصة".

وأكمل "أهمية اللقاء هي تجهيز اللاعبين أكثر من الحصول على مركز، لأن المراكز تتساوى طالما لست الأول".

وأردف "خسرنا من الأهلي والجميع أشاد بأداء فريقنا، لكن بعد فترة لن يذكر أحد سوى النتيجة، ونحتاج أن نقدم الأداء والنتيجة، وأعتقد أنني حصلت على تقدير أكبر من حجمي كثيرا، والفضل لله وللاعبين، والإشادة الزائدة تقلقني ورغم إنها تسعدني لكنني أريد لحظة صدق مع النفس لأننا خسرنا وبالتالي نحتاج لمزيد من العمل، نريد معرفة أخطائنا، وبالتأكيد هي مسؤوليتي وسنراجع الأداء".

وواصل "لا ننتقص من الأداء، لكن هناك واقعية، لدي خيارين أحلاهما مر، ألعب بالأساسيين ولدي مباراة بعد أيام في الدوري، أو أخوض اللقاء بلاعبين أخرين وأمنحهم الفرصة، مشاركة لاعبين جدد لا يعني التضحية بالمباراة، هذا له أهمية وهو اكتساب مزيد من الثقة للاعبين، هذه مباراة ليست متساوية مع النهائي".

وتابع "كثيرون لا يذكروا من حقق المركز الثالث في النسخة الماضية، من أولوياتي هو تجهيز مزيد من اللاعبين لأن البدلاء لا يلقون أهمية عن الأساسيين، وأريد عدم تكرار أخطاء الموسم الماضي خاصة بعد الإصابات التي ضربت فريقي حينها".

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ومن جانبه قال محمد كوكو حارس الفريق: "أغلقنا الصفحة بعد مباراة الأهلي، والأداء كان جيدا وهدفنا أن نحقق الأداء والنتيجة ضد بيراميدز، ونريد تحقيق المركز الثالث في هذه النسخة".

وأضاف "المباراة لن تكون سهلة ونريد تحقيق الأداء الذي يتوج بنتيجة إيجابية".

وحقق سيراميكا المركز الرابع في النسخة الماضية من السوبر المصري بالخسارة بركلات الترجيح.