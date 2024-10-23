عامر حسين: نفكر في إقامة كأس مصر بنظام الذهاب والعودة

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات به عن التفكير في تغيير شكل بطولة كأس مصر في الموسم الجديد 2024-2025.

وقال عامر حسين عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "نفكر في إقامة كأس مصر بنظام الذهاب والعودة بداية من دور الـ16 على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، وهذا لأن الموسم الحالي يسمح بذلك بعد تخفيض عدد جولات الدوري".

وأضاف "التوقفات الخاصة بالمنتخب هذا الموسم لن تزيد عن 25 يوما عكس الموسم الماضي الذي وصلت فيه لأكثر من 90 يوما".

وأكمل "لذلك هناك فرصة لإقامة مباريات الكأس بنظام الذهاب والعودة لتعويض الأندية عن تخفيض عدد مباريات الدوري".

وأتم تصريحاته "سيتم التواصل مع جميع الجهات والشركة الراعية والأندية لدراسة الفكرة والتنسيق قبل تطبيق الفكرة".

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي.

ولن يشارك الأهلي في كأس مصر في نسخته الجديدة بعدما اعتذر عن عدم استكمال بطولة الموسم الماضي.