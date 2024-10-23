كرة نسائية - دلفي يعتذر عن عدم استكمال الدوري المصري

أخطرت لجنة المسابقات بالدوري المصري للكرة النسائية فرق الدوري باعتذار فريق دلفي عن عدم استكمال البطولة.

وأصبح عدد الفرق المشاركة في البطولة 17 فريقا بعد انحساب دلفي.

وكان مركز شباب الأميرية قد اعتذر هو الآخر عن عدم استكمال المسابقة قبل بدايتها.

وقررت لجنة المسابقات رفع اسم دلفي من جدول الترتيب مع إلغاء نتائجه التي خاضها في الدوري حتى الآن.

وكان الفريق قد اعتذر عن عدم خوض مباراة مسار في الجولة الماضية.

مسار هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري للكرة النسائية ويشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.