كرة نسائية - دلفي يعتذر عن عدم استكمال الدوري المصري

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 15:01

كتب : FilGoal

فريق دلفي للسيدات

أخطرت لجنة المسابقات بالدوري المصري للكرة النسائية فرق الدوري باعتذار فريق دلفي عن عدم استكمال البطولة.

وأصبح عدد الفرق المشاركة في البطولة 17 فريقا بعد انحساب دلفي.

وكان مركز شباب الأميرية قد اعتذر هو الآخر عن عدم استكمال المسابقة قبل بدايتها.

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وقررت لجنة المسابقات رفع اسم دلفي من جدول الترتيب مع إلغاء نتائجه التي خاضها في الدوري حتى الآن.

وكان الفريق قد اعتذر عن عدم خوض مباراة مسار في الجولة الماضية.

مسار هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري للكرة النسائية ويشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

دلفي الدوري المصري للسيدات
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