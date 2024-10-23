كوبا ليبرتادوريس - أتليتكو مينيرو يقسو على ريفر بليت بثلاثية ويضع قدما في النهائي

حقق أتليتكو مينيرو البرازيلي فوزا مثيرا وكبيرا على ريفر بليت الأرجنتيني في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024 بنتيجة 3-0 وأصبح على أعتاب المشاركة في النهائي.

اللقاء الذي أقيم في ملعب أم أر في أرينا في بيلو هورينزونتي في البرازيل شهد استقبالا قويا من أنصار الديوك البرازيلية.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 22 عن طريق ديفيرسون الذي راوغ فرانكو أرماني وسجل بسهولة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 70 حوّل ديفيرسون تمريرة جيليريمي آرانا في الشباك معززا من تقدم فريقه.

وبعد 4 دقائق أضاف باولينيو في الهدف الثالث بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء غالطت الحارس بعدما ارتطمت بقدم المدافع.

وسيلتقي الفريقان فجر الأربعاء المقبل في ملعب مونيمونتال معقل ريفر بليت الأرجنتيني.

وفي 5 مناسبات سابقة خسر ريفر بليت بفارق 3 أهداف في إقصائيات البطولات القارية، ولم يقلب النتيجة سوى في مرة وحيدة جاءت في 2017.

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ويتأهل بطل كوبا ليبرتادوريس 2024 لحجز المقعد الأخير في كأس إنتركونيننتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

وحجز ريفر بليت مقعده وكأس العالم للأندية 2025 من قبل عن طريق التصنيف، فيما يمتلك مينيرو فرصة وحيدة فقط وهو الفوز بالبطولة للمشاركة في بطولتي إنتركونيننتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.