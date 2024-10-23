سلوت يؤكد غياب خماسي ليفربول أمام لايبزيج

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - كارلسروه

أكد أرني سلوت مدرب ليفربول غياب أليسون بيكر وكونور برادلي وفيديريكو كييزا وهارفي إليوت وديوجو جوتا عن الفريق في مباراة لايبزيج.

ويحل ليفربول ضيفا على لايبزيج ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "سيغيب كل من كونور برادلي وهارفي إليوت وفيديريكو كييزا وأليسون عن لقاء لايبزيج، وهذا يعني أن لدينا بعض المشكلات في الوقت الحالي".

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وأضاف "لقد تعرض جوتا لإصابة في مباراة تشيلسي يوم الأحد، أعتقد أن لاعب تشيلسي سقط عليه وتسبب في إصابته لدرجة أنه لم يتمكن من الاستمرار في اللعب ولم يتمكن من المشاركة ضد لايبزيج".

وشدد الهولندي "لا أعرف المدة التي سيغيب فيها جوتا، يتعين علينا أن نرى كم من الوقت سيستغرق ذلك".

فيما أوضح أن فيديريكو كييزا الذي انتقل إلى ليفربول قادما من يوفنتوس في الصيف الماضي يعاني من مشاكل بدنية بسبب غيابه عن فترة ما قبل الموسم.

وأفاد "من المخيب للآمال بالنسبة له أنه يدخل ويخرج من جلسات التدريب طوال الوقت. أشعر بالأسف عليه".

وأتم "لكن كييزا وقع عقدًا طويل الأمد، لذا سنرى ما سيقدمه لنا. لكن في الوقت الحالي، لسوء الحظ، لم يشارك في تشكيلة الفريق سوى مرة أو مرتين فقط".

ويملك ليفربول 6 نقاط من مباراتين بدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

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