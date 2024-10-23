شاهين: لا يمكن لأي لاعب أن يفعل ما يفعله فينيسيوس.. ومن الصعب تفسير ما حدث ضد مدريد

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 12:37

كتب : FilGoal

نوري شاهين مدرب دورتموند

يرى نوري شاهين مدرب بروسيا دورتموند أن ليس كل لاعب يستطيع أن يقدم ما قدمه فينيسيوس جونيور ضد دورتموند.

وفاز ريال مدريد على دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال شاهين خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "من الصعب تفسير ما حدث، لقد لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وأوجدنا العديد من الحلول وسجلنا هدفين، كنا نعرف أن الشوط الثاني سيكون طويلا واستقبال هدفين في دقيقتين لم يساعدنا والأهداف في نهاية المباراة كانت صعبة ومريرة".

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وواصل "نخرج من هذه المباراة وقد لعبنا بشكل جيد حتى في الشوط الثاني وقد أتيحت لنا الفرصة لتسجيل هدف ثالث أثناء التعادل ولكن كل شيء جاء مرة واحدة، دافعنا بشكل سيء وهم يملكون لاعبين عالميين، لا يمكن لأي شخص أن يفعل ما يفعله فينيسيوس جونيور، هذا مؤمل جدا لأننا كنا قادرين على تحقيق شيء ما ولكنه درس سنتعلمه".

وكشف "استبدلت جيتينس على الرغم من تقديمه شوط أول رائع ولكننا لم نكن نغلق جبهة رودريجو وكان علينا التصرف بسرعة بشكل جيد ولكن لم نتمكن من تنفيذ ذلك بإحكام نظرا للنتيجة".

وأضاف "إيقاف فينيسيوس؟ هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن لاعبي الخصم ولكنه واحد من الأفضل في العالم من ضمن أفضل 3 أو 5 ولكن أنا لا أصوت في جائزة الكرة الذهبية، أتمنى له التوفيق وأنا أركز على لاعبي فريقي".

وأتم "أتقبل الخطأ ولا أبحث عن تبريرات ولكن خط دفاع مكون من 5 لاعبين يتصرف بشكل أسرع ولكن أفسر أكثر من ذلك، فقط أردنا مهاجمة فينيسيوس ورودريجو بشكل أسرع لأنهما قويان جدا في المواقف الفردية".

وتوقف رصيد دورتموند عند 6 نقاط في دوري أبطال أوروبا من 3 مباريات.

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