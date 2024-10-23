NBA - ليبرون جيمس يلعب مع ابنه ويكتب التاريخ

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 12:36

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

كتب ليبرون جيمس وابنه بروني التاريخ في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA عندما أصبحا أول أب وابنه يشاركان سويا في مباراة بالمسابقة.

وشارك الثنائي في فوز لوس أنجلوس ليكرز على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 110-103.

وظهر بروني على أرض الملعب لمدة دقيقتين و41 ثانية على أرض الملعب، ولم ينجح في تسجيل أي كرة قبل أن يستبدل.

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وقال ليبرون قبل اللقاء إنه لا يطيق الانتظار من أجل تحقيق حلمه بالتواجد مع ابنه البالغ من العمر 20 عاما في ملعب واحد.

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فيما قال عقب اللقاء: "لن أنسى هذه اللحظة أبدا، حتى لو تقدمت في السن وضعفت ذاكرتي مع العمر، مهما يحدث ستبقى هذه اللحظة لا تنسى".

وكان لوس أنجلوس ليكرز اختار بروني جيمس في الدرافت الصيف الماضي.

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يذكر أن ليبرون الذي سيبلغ الأربعين في ديسمبر جدد تعاقده مع ليكرز لمدة موسمين.

واتفق ليبرون على تجديد تعاقده مع ليكرز مقابل 104 مليون دولار في الموسمين، على أن يحتوي تعاقده على بند خيار تجديد أو إنهاء التعاقد من جانبه بعد الموسم الأول.

كما يحتوي التعاقد على بند يمنع المتاجرة به من جانب لوس أنجلوس ليكرز وإرساله لأي فريق آخر بدون موافقته.

ويلعب ليبرون جيمس مع لوس أنجلوس ليكرز منذ عام 2018، ونجح في الفوز مع الفريق بلقب NBA مرة.

عودة البطل

واحتفل بوسطن سيلتكس بتحقيق لقب العام الماضي مع جماهيره، قبل أن يهزم ضيفه نيويورك نيكس 132-109.

وكان جايسون تايتوم نجم بوسطن هو أفضل مسجلي اللقاء برصيد 37 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

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