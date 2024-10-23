كأس إنتركونتيننتال - بعد أقل من 48 ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر الجمهور لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وتم طرح التذاكر مساء أول أمس الإثنين واستمرت لأقل من 48 ساعة على موقع تذكرتي قبل أن تنفد.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

أخبار متعلقة:
شريف فؤاد: الأهلي مؤخرا ليس في أفضل حالاته والجمهور والإدارة متفقان على ذلك السوبر المصري - قناة الأهلي تكشف موقف المصابين.. وتأكد غياب ثنائي الفريق السوبر المصري – استمرار تأهيل داري وخالد عبد الفتاح في مران الأهلي استعدادا للنهائي

قبل أيام، كشف الأهلي التفاصيل الكاملة للترتيبات الخاصة بمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وعقد سعد شلبي للدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعا مع دوتشيو تيكاتشي المنسق العام لنادي العين الإماراتي، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال.

واستجاب الأهلي بحسب موقعه الرسمي لكافة طلبات النادي الإماراتي فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص للمقصورة الزجاجية بالكامل لكبار للمسؤولين في نادي العين بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي.

فيما تحدد للمران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية إذاعة المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

العين الأهلي إنتركونتنينتال
نرشح لكم
الكومي: أبو ريدة مرشح قوي لتولي رئاسة كاف خبر في الجول - تجديد حبس عبد الواحد وشلبي ونبيل عماد في أبو ظبي وتأجيل القضية شريف فؤاد: الأهلي مؤخرا ليس في أفضل حالاته والجمهور والإدارة متفقان على ذلك المندوه: الأزمة الحالية أثرت على اللاعبين.. وأثق في خبراتهم قبل نهائي السوبر سويلم: أزمة لاعبي الزمالك كادت تضرب العلاقة بين مصر والإمارات خبر في الجول - ماييلي يغيب عن مواجهة بيراميدز وسيراميكا في السوبر لظروف عائلية أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيان دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس
أخر الأخبار
ماركا: مشاركة رودريجو في الكلاسيكو شبه مستحيلة 7 دقيقة | الدوري الإسباني
سلوت يؤكد غياب خماسي ليفربول أمام لايبزيج 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الكومي: أبو ريدة مرشح قوي لتولي رئاسة كاف 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
شاهين: لا يمكن لأي لاعب أن يفعل ما يفعله فينيسيوس.. ومن الصعب تفسير ما حدث ضد مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
NBA - ليبرون جيمس يلعب مع ابنه ويكتب التاريخ ساعة | كرة السلة الأمريكية
كأس إنتركونتيننتال - بعد أقل من 48 ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي ساعة | الكرة المصرية
مودريتش: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - تجديد حبس عبد الواحد وشلبي ونبيل عماد في أبو ظبي وتأجيل القضية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة