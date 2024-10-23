شريف فؤاد: الأهلي مؤخرا ليس في أفضل حالاته والجمهور والإدارة متفقان على ذلك

اعترف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي بأن فريق كرة القدم لا يقدم أفضل مستوى له في الفترة الأخيرة.

وقال فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي خلال الأيام الأخيرة ليس في أفضل حالاته والجمهور والإدارة متفقين على ذلك".

وأضاف "مباريات النهائي لا نرى فيها كرة قدم جميلة لأن الرغبة في الفوز تسيطر على الفرق وكل فريق يحاول الوصول لها من أقصر الطرق".

وواصل "جمهور الأهلي أكثر ما يهمه في نهائي السوبر هو رد فعل اللاعبين، لأن الجمهور كان غير راض عن أداء الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، والإدارة كذلك".

وأكمل "هذه المرة بالتحديد رد الفعل هو أكثر ما يهم الجمهور أكثر من الفوز، ورغم أن الجمهور يعرف أهمية الفوز على الزمالك في النهائي وتحقيق اللقب لكنه يريد أن يرى الاستقرار الفني في الفريق ومستوى اللاعبين الذي يليق بالنادي الأهلي".

وأتم تصريحاته "عندما يحتاج الأمر تدخل مجلس الإدارة فهو وارد، ولكن الحرص دائما على توفير الهدوء والمناخ اللازم للفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري للنخبة في أبو ظبي غدا الخميس.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.