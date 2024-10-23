أنشيلوتي: من النادر تقديم لاعب لشوط مثل الذي لعبه فينيسيوس.. ورودريجو مصاب

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فينيسيوس جونيور سيتوج بالكرة الذهبية المقبلة والمباراة التي قدمها ضد دورتموند ستساعده على التتويج بالجائزة التالية.

وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تحلينا بالهدوء وفكرنا بتغيير الأمور في الشوط الثاني وكان الفريق أكثر حدة، لقد سجلوا هدفين وكنا نعرف ما يجب علينا فعله وقدمنا أفضل شوط ثاني لنا بالموسم".

وواصل "فينيسيوس؟ من النادر أن ترى لاعب يقدم شوط ثاني مثل ذلك، بعيدا عن الهدف ولكن الطاقة والحدة التي تمتع بها وشخصيته كانت استثنائية، سيفوز بالكرة الذهبية ليس بسبب ما فعله في المباراة ولكن بسبب ما قدمه طوال الموسم الماضي ولكن تلك المباراة ستساعده على التتويج بالكرة الذهبية التالية".

وتابع "كنا خجولين في البداية وافتقدنا للحدة ولم نضغط على الرغم من لعبنا بدفاع متأخر وقد امتلكوا الكرة، ولكننا خلقنا فرص والعارضة منعتنا مرتين وفي الناهية أثبتنا أننا يمكننا اللعب بضغط أكبر وطاقة أكبر".

وكشف "خلال الاستراحة قلت للاعبين إنكم قد تظنون أن عودتنا للمباراة حديث قادم من المدينة الفاضلة ولكن يجب أن نركز على التفاصيل الصغيرة وألا نخطئ في التمرير ومن الضروري أن نفوز بالثنائيات لأن ذلك يشكل ديناميكية لتغيير المباراة".

وأكمل "طريقة اللعب ليست هي الأهم ولكن تصرف اللاعبين ولو كنا لعبنا 4-4-2 في الشوط الأول كنا سنتعرض لنفس الشيء لأن تصرفات اللاعبين هي الأهم".

وشدد "يجب أن نبدأ المباراة بشكل جيد ولا ننتظر استقبال هدفين، أعرف أننا لا يمكننا أن نلعب 90 دقيقة مثلما لعبنا الشوط الثاني ولكن يجب أن نكون أكثر توازنا".

وعن أداء لوكاس فاسكيز قال: "لقد سجل هدف الريمونتادا، أنا أطلب من اللعب بشكل هجومي وهذا يجعل من الصعب عليه الدفاع وهذا طبيعي لكنه يعطي لنا الكثير من المساحة".

وأتم "رودريجو تعرض لإصابة عضلية، لقد ركض بشكل رائع في كرة الهدف الثالث ومن المؤسف تعرضه للإصابة".

ووصل ريال مدريد للنقطة السادسة في دوري أبطال أوروبا من ثلاثة مباريات.