المندوه: الأزمة الحالية أثرت على اللاعبين.. وأثق في خبراتهم قبل نهائي السوبر

لم ينكر حسام المندوه أمين صندوق الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات أن الأزمة التي حدثت لبعض لاعبيه أثرت على تركيز واستعداد الفريق لنهائي السوبر المصري.

وقال المندوه عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا شك أن الفريق تأثر بالأزمة التي حدثت لبعض اللاعبين".

وأضاف "شيكابالا عقد جلسة مع الفريق وتحدث مع اللاعبين على ضرورة التركيز في الاستعدادا لنهائي السوبر".

وأشار "لاعبو الزمالك يعرفون جيدا أهمية بطولة السوبر وهم على قدر المسؤولية وجميعهم من أصحاب الخبرات".

وأتم تصريحاته "من الآن سيكون التركيز فقط على الاستعداد لنهائي السوبر ضد الأهلي".

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.