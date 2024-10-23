رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام لايبزيج

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه لايبزيج الألماني يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على لايبزيج ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

لو شارك صلاح أمام لايبزيج ستكون مباراته رقم 69 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ليتقدم إلى المركز الثالث في قائمة أكثر لاعبي النادي مشاركة في البطولة على مر العصور.

سيأتي قائد منتخب مصر خلف جيمي كاراجر الذي لعب 91 مباراة بقميص الريدز، وستيفن جيرارد الذي ظهر في 87 مباراة بدوري الأبطال.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل هدفين للوصول إلى هدفه رقم 50 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية.

ولعب الدولي المصري مباراتين من قبل ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، وسجل هدفين في المباراتين.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، بينما صنع 6.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 360 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 218 هدفا وصنع 93 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.