سويلم: أزمة لاعبي الزمالك كادت تضرب العلاقة بين مصر والإمارات

يثق ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة في خروج مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بصورة جيدة دون حدوث أي مشاكل.

وقال سويلم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "من حسن حظنا أن الأزمة التي حدثت كانت في مباراة الزمالك وبيراميدز، لأن ذلك سيجعل مباراة نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك تخرج في أفضل صورة دون أي مشاكل".

وأضاف "سيتم التحقيق في أزمة لاعبي الزمالك خلال مباراة بيراميدز على كافة المستويات وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام على رابطة الأندية واتحاد الكرة والأجهزة الرسمية في الدولة لأن هذه الواقعة كادت تتسبب في أزمة في العلاقة بين دولتين".

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.