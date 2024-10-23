كورتوا: رد فعلنا كان عظيما.. وهذا ما علينا فعله أمام برشلونة

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه مطالب بتكرار ما فعله في الشوط الثاني من مواجهة بوروسيا دورتموند حينما يواجه برشلونة.

ومارس ريال مدريد هوايته المعتادة في العودة خلال المباريات بعد التأخر أمام بروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح دورتموند في التقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود ريال مدريد في الشوط الثاني ويسجل خمسة أهداف في 30 دقيقة.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات للصحفيين: "كنت غاضبا بالشوط الأول لأن المنافس كان يلعب بسهولة بالقرب من منطقة الجزاء. كان علينا أن نستيقظ ونرد بشكل قوي".

وأضاف "تحدثنا بين الشوطين حول ما يتعين علينا تحسينه. لقد كان رد فعلنا عظيما وعرفنا أن إذا سجلنا الهدف الأول يمكننا تسجيل المزيد".

وأتم "نجحنا في تدراك الأمور لكن الأمر لن ينجح دائما، يجب أن نبدأ أمام برشلونة يوم السبت كما انتهينا اليوم".

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز الثاني والوصول لـ6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما ألحق بدورتموند أول خسارة بعد فوزين أمام سيلتيك 7-1، وكلوب بروج 3-0، ليتوقف رصيد الفريق الألماني عند 6 نقاط.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو مرتقب يوم السبت المقبل ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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