حكيمي ينقذ سان جيرمان ويحرم إيندهوفن من الانتصار الأول في دوري الأبطال

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي

أنقذ المغربي أشرف حكيمي فريقه باريس سان جيرمان من الخسارة في ملعبه أمام إيندهوفن الهولندي.

وتعادل باريس سان جيرمان أمام إيندهوفن بهدف لكل فريق ضمن الدوري الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل نوا لانج هدف إيندهوفن في الدقيقة 34، قبل أن يعدل أشرف حكيمي النتيجة عند الدقيقة 55.

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باريس سان جيرمان تعادل لأول مرة هذا الموسم في دوري الأبطال بعدما فاز على جيرونا وخسر ضد أرسنال في الجولتين الماضيتين.

ورفع النادي الباريسي رصيده إلى 4 نقاط خلال 3 جولات.

في المقابل فشل إيندهوفن في تحقيق الانتصار الأول بعدما جمع نقطة وحيدة خلال المباريات الثلاث التي خاضها.

وبدأ النادي الهولندي المباراة بشكل هجومي وأهدر لوك دي يونج فرصة التسجيل مبكرا.

ورد باريس سان جيرمان عن طريق تسديدة قوية من عثمان ديمبيلي مرت أعلى المرمى.

ونجح نوا لانج في تسجيل الهدف الأول للنادي الهولندي بعد استغلال هجمة مرتدة ليستلم الكرة ويسدد بقوة على يسار دوناروما في الدقيقة 34.

وحاول باركولا تسجيل هدف التعادل بعد ضربة رأسية متقنة لكنها مرت بجوار المرمى.

وكثف باريس سان جيرمان محاولاته في الشوط الثاني لينجح أشرف حكيمي في تسجيل الهدف التعادل بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحاول لويس إنريكي تنشيط الجانب الهجومي لباريس سان جيرمان ودفع بالثنائي ماركو أسينسيو وكولو مواني.

وسدد كولو مواني كرة أرضية كانت قريبة من كتابة الهدف الثاني للنادي الباريسي لكن والتر بينيتيز حارس إيندهوفن تصدى لها.

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