في 5 دقائق أخيرة مثيرة.. يوفنتوس يخسر أمام شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا

شهدت الخمس دقائق الأخيرة من مباراة يوفنتوس أمام شتوتجارت إثارة كبرى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس أمام شتوتجارت بهدف دون مقابل سجله البلال توري في الدقيقة 92.

وتعتبر تلك الخسارة الأولى ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الفوز في أول جولتين.

وكان شتوتجارت قد سجل هدفا في الدقيقة 48 بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني عن طريق أونداف قبل أن يتم إلغائه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

وشهدت آخر خمس دقائق إثارة كبرى بعد طرد دانيلو لاعب يوفنتوس في الدقيقة 84 بعد تلقي بطاقتين صفراوتين في ثلاث دقائق.

وأهدر إنزو ميلو ركلة الجزاء لشتوتجارت في الدقيقة 86.

واستمرت الإثارة في الدقيقة 92 بعدما سجل البلال توري هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة رائعة من إنزو ميلو.

video:1

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر، بينما يوفنتوس تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب يوفنتوس مبارياته المقبلة أمام كل من ليل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وكلوب بروج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.