في 5 دقائق أخيرة مثيرة.. يوفنتوس يخسر أمام شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

البلال توري - شتوتجارت ضد يوفنتوس

شهدت الخمس دقائق الأخيرة من مباراة يوفنتوس أمام شتوتجارت إثارة كبرى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس أمام شتوتجارت بهدف دون مقابل سجله البلال توري في الدقيقة 92.

وتعتبر تلك الخسارة الأولى ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الفوز في أول جولتين.

وكان شتوتجارت قد سجل هدفا في الدقيقة 48 بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني عن طريق أونداف قبل أن يتم إلغائه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

وشهدت آخر خمس دقائق إثارة كبرى بعد طرد دانيلو لاعب يوفنتوس في الدقيقة 84 بعد تلقي بطاقتين صفراوتين في ثلاث دقائق.

وأهدر إنزو ميلو ركلة الجزاء لشتوتجارت في الدقيقة 86.

واستمرت الإثارة في الدقيقة 92 بعدما سجل البلال توري هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة رائعة من إنزو ميلو.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر، بينما يوفنتوس تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب يوفنتوس مبارياته المقبلة أمام كل من ليل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وكلوب بروج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا شتوتجارت يوفنتوس
نرشح لكم
كورتوا: رد فعلنا كان عظيما.. وهذا ما علينا فعله أمام برشلونة حكيمي ينقذ سان جيرمان ويحرم إيندهوفن من الانتصار الأول في دوري الأبطال أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند دوري أبطال أوروبا - إنزاجي يكشف عن مصدر قلقه أمام يانج بويز انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (5)-(2) دورتموند أبطال أوروبا - ميلان يحقق فوزه الأول بثلاثية أمام كلوب بروج.. وموناكو يتصدر مؤقتا بخماسية انتهت أبطال أوروبا – أرسنال (1)-(0) شاختار.. فوز الجانرز
أخر الأخبار
كورتوا: رد فعلنا كان عظيما.. وهذا ما علينا فعله أمام برشلونة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
حكيمي ينقذ سان جيرمان ويحرم إيندهوفن من الانتصار الأول في دوري الأبطال 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في 5 دقائق أخيرة مثيرة.. يوفنتوس يخسر أمام شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيان دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد 5 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس 5 ساعة | القسم الثاني
"تقدير تام للإمارات وفتح تحقيق عاجل" بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث السوبر 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة