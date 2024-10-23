أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا

فاز أرسنال الإنجليزي على ضيفه شاختار الأوكراني بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وحقق أرسنال فوزه الثاني في المرحلة الأولى لدوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات.

وسجل هدف فوز أرسنال الوحيد جابريال مارتينيلي ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد شاختار عند نقطة واحدة في المركز الـ29.

وجاء هدف فوز أرسنال في الدقيقة 29 بتسديدة من مارتينيلي اصطدمت في القائم ثم في الحارس وذهبت إلى الشباك.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد لمسة يد على مدافع شاختار.

وتقدم البلجيكي تروسارد لتسديد ركلة الجزاء، لكن حارس الفريق الأوكراني تألق أمامه وتصدى للركلة.

وتلقى أرسنال ضربة قوية خلال المباراة بعد إصابة مدافعه ريكاردو كالافيوري وخروجه في الشوط الثاني.

ويتبقى لأرسنال اللعب ضد كل من إنتر ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي وجيرونا الإسباني.

أستون فيلا × بولونيا

في مباراة أخرى واصل أستون فيلا تصدره لدوري أبطال أوروبا بشكل عام بعدما حقق الفوز على بولونيا الإيطالي بثنائية دون رد.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 1 في المركز الـ28.

وسجل ثنائية فوز أستون فيلا كل من جون ماكجين ودوران.

ويتبقى لـ أستون فيلا اللعب ضد كل من لايبزج الألماني وسيلتيك الإسكتلندي وبولونيا الإيطالي وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي.

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