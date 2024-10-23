شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

مارس ريال مدريد هوايته المعتادة في العودة خلال المباريات بعد التأخر أمام بروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح دورتموند في التقدم بهدفين نظيفين، قبل أن يعود ريال مدريد في الشوط الثاني ويسجل خمسة أهداف في 30 دقيقة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز الثاني والوصول لـ6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما ألحق بدورتموند أول خسارة بعد فوزين أمام سيلتيك 7-1، وكلوب بروج 3-0، ليتوقف رصيد الفريق الألماني عند 6 نقاط.

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تشكيل دورتموند: جريجور كوبل - يوليان رييرسون - نيكو شلوتربيك - نيوكلاس سولي - رامي بنسبعيني - فيليكس نميشا - جوليان براندت - مارسيل سابيتزر - سيرهو جيراسي - دنيايل مالين - جايمي جتينس

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - جود بيلينجهام - إرنستو فالفيردي - لوكا مودريتش - رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

تقدم دورتموند في الشوط الأول أولا في الدقيقة 30 عن طريق مالين بعد ارتباك دفاعي وتباطؤ فاسكيز في إخراج الكرة.

وبعد 4 دقائق فقط نجح جايمي جتينس في تسجيل الثاني في مرمى ريال مدريد بعد متابعة عرضية مالين الذي راوغ ميندي.

وكاد ريال مدريد أن يقلص الفارق في الدقيقة 37، بعد إنقاذ العارضة للفريق الألماني مرتين في هجمة واحدة، الأولى عن طريق رودريجو، والثانية عن طريق بيلينجهام لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

وفي الشوط الثاني، استمر التقدم للضيوف حتى الدقيقة 59، حتى نجح روديجر في تسجيل الهدف الأول برأسية قوية.

4 دقائق بعدها كانت كافية لتسجيل فينيسيوس الهدف الثاني بعد غفلة دفاعية من دورتموند.

وكادت الدقيقة 82 أن تسفر عن تقدم دورتموند مجددا عن طريق البديل ماكسيميليان بيير ولكن كورتوا تألق، لترتد بـ3 أهداف خلال 10 دقائق.

الهدف الثالث جاء في الدقيقة 83 عن طريق لوكاس فاسكيز بعد تسلم الكرة بالخطأ من براندت، ثم سجل فينيسيوس الرابع في الدقيقة 87 بعد انطلاقة من حدود منطقة جزاء دفاعه إلى مرمى الخصم ليسدد قوية في الشباك، ويتحصل النجم البرازيلي على بطاقة صفراء لنزعه القميص.

الهدف الخامس والأخير جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد مهارة رائعة من فينيسيوس ليسجل النجم البرازيلي هاتريك يقود به ريال مدريد للفوز بخماسية.

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