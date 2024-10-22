عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 23:29

كتب : رضا السنباطي

عبد الحليم علي مع نادي إيسترن أليكس

أعلن نادي إيسترن أليكس تعيين عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق في منصب المدير الفني للفريق.

ويعد نادي إيسترن أليكس أحد أندية شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" ولكن في محافظة الإسكندرية.

وينشط نادي إيسترن أليكس في دوري الدرجة الرابعة ضمن مجموعة منطقة الإسكندرية.

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وتأسس النادي في عام 1976.

وسبق ولعب عبد الحليم علي ضمن صفوف نادي الشرقية للدخان قبل انتقاله للزمالك.

وحضر التوقيع مع عبد الحليم علي كل من:

هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية، وإيهاب حسن رئيس مجلس إدارة النادي ،خالد نيازي نائب الرئيس، مرسي أبو عامر عضو المجلس، باسم عادل المدير التنفيذي.

وأبدى هاني أمان سعادته بكون عبد الحليم علي أحد أبناء النادي والشركة وهو ما يتماشى مع أهداف النادي حيث أوضح السيد هاني أمان أن الهدف الأسمى إرثاء مبادئ الانتماء لدى الأجيال المتعاقبة من لاعبي الفريق وهو ما ينعكس على أداء الفريق و بالتالي تحقيق النتائج المرجوة.

عبد الحليم علي إيسترن أليكس
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