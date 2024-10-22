"تقدير تام للإمارات وفتح تحقيق عاجل" بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث السوبر

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

وأعرب نادي الزمالك عن تقديره التام لدولة الإمارات العربية الشقيقة وكافة الجهات القائمة على تنظيم كأس السوبر.

وكانت الأحداث التي لحقت بمواجهة الزمالك وبيراميدز قد أسفرت عن حجز الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة ومصطفى شلبي ونبيل عماد لاعبي الفريق في قسم الشرطة وإحالته للمحاكمة غدا الأربعاء.

وجاء بيان نادي الزمالك كالآتي:

"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري".

"ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة".

"ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون".

"وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي".

"ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق".

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.