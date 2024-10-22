السوبر المصري - قناة الأهلي تكشف موقف المصابين.. وتأكد غياب ثنائي الفريق

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 22:47

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

كشفت قناة الأهلي موقف اللاعبين المصابين من مواجهة نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وعانى الرباعي وسام أبو علي ورامي ربيعة وطاهر محمد وعمر كمال من إصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبرالمصري.

ويستضيف استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك مساء الخميس.

أخبار متعلقة:
السوبر المصري – استمرار تأهيل داري وخالد عبد الفتاح في مران الأهلي استعدادا للنهائي منافس الأهلي - كريسبو: شباك العين تتلقى العديد من الأهداف لهذا السبب لاعب العين: تركيزنا بدأ لمواجهة الأهلي بعد الخسارة من الهلال رئيس إنبي: ما عند الأهلي لا يضيع وهذه مشكلة التفاوض معه.. والفارق بين طه عزت وعامر حسين

وكشف مراسل قناة الأهلي المرافق للبعثة في الإمارات موقف اللاعبين المصابين.

وأوضح مراسل الأهلي جاهزية الرباعي وسام أبو علي ورامي ربيعة وطاهر محمد وعمر كمال.

وأشار مراسل الأهلي إلى مشاركة الرباعي في مران اليوم الثلاثاء بالكامل.

بينما تأكد غياب الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح مدافعي الفريق عن نهائي السوبر.

وواصل الثنائي تدريباته التأهيلية استعدادا للمنافسات السابقة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للنخبة 2024 بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا، ليضرب موعدا ضد الزمالك.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

قناة الأهلي الأهلي مصابين الأهلي وسام أبو علي
نرشح لكم
أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيانا دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس "تقدير تام للإمارات وفتح تحقيق عاجل" بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث السوبر أحمد سالم: التصريحات المنتشرة على لسان حسين لبيب كاذبة أشرف صبحي يتوجه إلى الإمارات لحضور نهائي السوبر ومناقشة استعدادات ماراثون زايد السوبر المصري – استمرار تأهيل داري وخالد عبد الفتاح في مران الأهلي استعدادا للنهائي المندوه: نلتمس روح القانون من أشقائنا في الإمارات.. ولم نفكر بالانسحاب من السوبر السوبر المصري - عمر جابر ينتظم في تدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة
أخر الأخبار
أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيانا دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد 9 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس 32 دقيقة | القسم الثاني
"تقدير تام للإمارات وفتح تحقيق عاجل" بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث السوبر 49 دقيقة | الكرة المصرية
تيلجراف: محادثات سعودية لشراء بي إن سبورتس 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
السوبر المصري - قناة الأهلي تكشف موقف المصابين.. وتأكد غياب ثنائي الفريق ساعة | الكرة المصرية
أحمد سالم: التصريحات المنتشرة على لسان حسين لبيب كاذبة ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا - إنزاجي يكشف عن مصدر قلقه أمام يانج بويز ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (5)-(2) دورتموند 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة