السوبر المصري - قناة الأهلي تكشف موقف المصابين.. وتأكد غياب ثنائي الفريق

كشفت قناة الأهلي موقف اللاعبين المصابين من مواجهة نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.

وعانى الرباعي وسام أبو علي ورامي ربيعة وطاهر محمد وعمر كمال من إصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبرالمصري.

ويستضيف استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك مساء الخميس.

وكشف مراسل قناة الأهلي المرافق للبعثة في الإمارات موقف اللاعبين المصابين.

وأوضح مراسل الأهلي جاهزية الرباعي وسام أبو علي ورامي ربيعة وطاهر محمد وعمر كمال.

وأشار مراسل الأهلي إلى مشاركة الرباعي في مران اليوم الثلاثاء بالكامل.

بينما تأكد غياب الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح مدافعي الفريق عن نهائي السوبر.

وواصل الثنائي تدريباته التأهيلية استعدادا للمنافسات السابقة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للنخبة 2024 بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا، ليضرب موعدا ضد الزمالك.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.