دوري أبطال أوروبا - إنزاجي يكشف عن مصدر قلقه أمام يانج بويز

كشف سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن سبب قلقه قبل خوض مواجهة يانج بويز السويسري.

ويحل إنتر ضيفا على يانج بويز غدا الأربعاء على ملعب فانكدورف ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي: "اللعب على العشب الصناعي سيغير من طبيعة الأمر، وهذا هو السبب في أننا سنتدرب هنا، وسنغير ما اعتدنا عليه".

وتابع "سيتعين علينا الاعتياد على ذلك في وقت قصير، سنبذل قصارى جهدا للتغلب على هذه المشكلة وحصد نقاط المباراة".

وأضاف "يانج بويز فازوا بالدوري العام الماضي وكانوا يعانون من بعض المشكلات في البداية".

وشدد المدرب الإيطالي "إنه فريق قوي بدنياً، وشارك في بطولات الكؤوس لسنوات عديدة. إنه فريق منظم، مع مدرب جديد".

إنتر سيخوض مباراته الثالثة في دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل أمام مانشستر سيتي وفاز على النجم الأحمر الصربي.

فيما خسر يانج بويز المباراتين أمام أستون فيلا وبرشلونة.