انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (5)-(2) دورتموند

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة ريال مدريد ودورتموند

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ويحتل ريال مدريد المركز الـ18 برصيد 3 نقاط من مباراتين بعد الخسارة أمام ليل الفرنسي بهدف، والفوز أمام شتوتجارت 3-1.

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أما دورتموند فيحتل المركز فجمع 6 نقاط احتل بهم المركز الثاني، من الفوز في مباراتين أمام سيلتيك 7-1، وكلوب بروج 3-0.

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ق 90+3.. جوووووول فينيسيوس يتراقص ويمر من الدفاع ليسدد في الشباك الهدف الخامس.

ق 90.. تبديلان لريال مدريد بنزول أردا جولر وداني سيبايوس بدلا من مبابي ورودريجو.

ق 87.. جووووووول فينيسيوس جونيور ينطلق من حدود منطقة جزاء دفاعه إلى مرمى الخصم ليسدد قوية في الشباك.. ويتحصل النجم البرازيلي على بطاقة صفراء لنزعه القميص.

ق 83.. جووووول لوكاس فاسكيز يسجل الهدف الثالث لريال مدريد بعد تسلم الكرة بالخطأ من براندت

ق 82.. كورتوا يتألق بالتصدى لتسديدة من ماكسيميليان بيير لاعب دورتموند من اليمين داخل منطقة الجزاء.

ق 76.. تبديلان لدورتموند بنزول ماكسيميليان بيير وإيمري تشان بدلا من رييرسون وفيليكس نميشا

ق 64.. تبديل لدورتموند بخروج مالين ونزول جروس بدلا منه.

ق 63.. جووووول التعادل عن طريق فينيسيوس.. مبابي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع أبعدها لتصل للبرازيلي أمام المرمى الخالي ليضعها في الشباك.

ق 59.. جوووووول مبابي يلعب كرة عرضية وروديجر يلعبها رأسية في الشباك ليقلص الفارق.

ق 57.. تسديدة قوية من مالين تصدى لها كورتوا لتتحول لركنية.

ق 54.. التبديل الأول لـ دورتموند بنزول أنطون بدلا من جايمي جتينس

ق 53.. محاولة من فينيسيوس بالتسديدة ولكن تصدى لها الحارس كوبل.

بداية الشوط الثاني بدون تبديلات

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين نظيفين.

ق 37.. مستحييل الكرة ارتدت من العارضة بعد تسديدة رودريجو قبل متابعة بيلينجهام لتصطدم بالعارضة من جديد.

ق 34.. جووووووول جايمي جتينس يسجل الثاني في مرمى ريال مدريد بعد متابعة عرضية مالين الذي راوغ ميندي

ق 30.. جوووووول دورتموند يتقدم بالهدف الأول عن طريق مالين بعد ارتباك دفاعي وتباطؤ فاسكيز في إخراج الكرة.

بداية المباراة

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