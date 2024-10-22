أبطال أوروبا - ميلان يحقق فوزه الأول بثلاثية أمام كلوب بروج.. وموناكو يتصدر مؤقتا بخماسية

حقق ميلان الإيطالي أول فوز له في دوري الأبطال على حساب كلوب البلجيكي بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف الأول لميلان بوليسيتش في الدقيقة 34 عن طريق ركنية نفذها الأمريكي مباشرة في المرمى، قبل أن يتلقى رافائيل أونيديكا لاعب وسط بروج بطاقة حمراء في الدقيقة 40 بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

وفي الشوط الثاني، باغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف عن طريق كيرياني سابي في الدقيقة 51، بعد فاصل من التمريرات.

وفي الدقيقة 60 أجرى مدرب ميلان باولو فونسيكا تبديلين بنزول شيكويزي ونواه أوكافور بدلا من لوفتس شيك ولياو.

بعدها بدقيقة واحدة نجح أوكافور في الانطلاق من الجانب الأيسر ليمرر كرة عرضية أرضية سددها لاعب الوسط تيجاني رايندرز في الشباك معلنا تقدم ميلان من جديد.

واصل ميلان هيمنته على المباراة مستغلا النقص العددي، حتى سجل تيجاني رايندرز هدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه من تسديدة تشبه كرة الهدف الثاني، ولكن من الجانب الأيمن.

وسجل ميلان هدفا رابعا في الدقيقة 87 عن طريق فرانشيسكو كاماردا برأسية سكنت الشباك، قبل أن يلغيها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه كاماردا بعد نزعه القميص احتفالا بالهدف.

ونجح ميلان في حصد أول 3 نقاط له في دوري الأبطال، ليرتقي للمركز الـ18، نفس رصيد كلوب بروج الذي حقق فوزًا وحيدا ولكنه تراجع للمركز الـ24.

مواجهات ميلان في دوري الابطال: ليفربول (داخل) - ريال مدريد (خارج) - كلوب بروج (داخل) - باير ليفركوزن (خارج) - النجم الأحمر (داخل) - دينامو زغرب (خارج) - جيرونا - براتيسلافا (خارج)

مواجهات كلوب بروج في دوري الأبطال: بوروسيا دورتموند (داخل) - مانشستر سيتي - يوفنتوس (داخل) - ميلان (خارج) - سبورتينج لشبونة (داخل) - سلتيك (خارج) - أستون فيلا (داخل) - شتورم جراز (خارج)

وفي مباراة أخرى، اكتسح موناكو الفرنسي ضيفه ريد ستار بلجراد الصربي بنتيجة 5-1.

أحرز خماسية موناكو تاكومي مينامينو الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 21 و70، وبريل إمبولو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وويلفريد ستيفان سينجو في الدقيقة 54، وماجنيس أكليوش اختتم الأهداف في الدقيقة 90+6.

فيما سجل هدف ريد ستار الوحيد شريف ندياي في الدقيقة 27.

وارتقى موناكو لصدارة دوري المجموعات لدوري الأبطال مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما يقبع ريد ستار في المركز الأخير بدون رصيد بعدما تلقى 3 هزائم و11 هدفا، فيما لم يسجل سوى هدفين.