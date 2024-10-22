انتهت أبطال أوروبا – أرسنال (1)-(0) شاختار.. فوز الجانرز
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا.
ـــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد
ق 77: تروسارد يهدر ركلة الجزاء
ق 76: ركلة جزااااء لأرسنال
ق 29: جوووووول مارتينلي والأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند دوري أبطال أوروبا - إنزاجي يكشف عن مصدر قلقه أمام يانج بويز انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (5)-(2) دورتموند أبطال أوروبا - ميلان يحقق فوزه الأول بثلاثية أمام كلوب بروج.. وموناكو يتصدر مؤقتا بخماسية تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. وسترلينج على الدكة تشكيل ريال مدريد - 3 تبديلات أمام دورتموند في دوري الأبطال انتهت دوري الأبطال - ميلان (3)-(1) كلوب بروج