انتهت أبطال أوروبا – أرسنال (1)-(0) شاختار.. فوز الجانرز

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

جابريل مارتينيلي - أرسنال - ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بهدف دون رد

ق 77: تروسارد يهدر ركلة الجزاء

ق 76: ركلة جزااااء لأرسنال

ق 29: جوووووول مارتينلي والأول

انطلاق المباراة

أرسنال دوري أبطال أوروبا شاختار
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