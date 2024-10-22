7 من 7.. بيولي يواصل انتصاراته مع النصر ويفوز على الاستقلال في غياب موسيماني

واصل النصر السعودي انتصاراته تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.

وفاز النصر على استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل الإسباني إيمريك لابورت هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية متقنة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 7 نقاط بعد 3 جولات، فيما توقف رصيد الاستقلال عند 3 نقاط.

وأحرز إيمريك لابورت هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 81 بعد ضربة رأسية متقنة سكنت شباك الفريق الإيراني.

النصر حقق الفوز السابع على التوالي من أصل 7 مباريات خاضها تحت قيادة بيولي في جميع المسابقات.

وتولى بيولي مهمة تدريب النصر خلفا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو.

في المقابل تولى سهراب زادة تدريب الاستقلال في هذم المباراة انتظارا لتسلم بيتسو موسيماني مهمة تدريب الفريق.

نادي الاستقلال تعاقد مؤخرا مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق لتدريبه لكنه نظرا لضيق الوقت ترك قيادة المباراة للمدرب المحلي سهراب زادة.

وسيلعب النصر خلال الجولة المقبلة ضد العين الإماراتي يوم 5 نوفمبر، فيما سيواجه الاستقلال نظيره الهلال السعودي يوم 4 نوفمبر.