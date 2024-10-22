أشرف صبحي يتوجه إلى الإمارات لحضور نهائي السوبر ومناقشة استعدادات ماراثون زايد

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 21:16

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي

يتوجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي زيارة أشرف صبحي من أجل حضور اليوم الختامي من السوبر المصري والمقام بمدينة أبو ظبي.

ويستضيف استاد محمد بن زايد المباراة النهائية بين فريقي الأهلي والزمالك في النسخة 22 من السوبر المصري.

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كما يناقش أشرف صبحي آخر الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري المقرر إقامته في مصر.

وتستضيف مصر ماراثون زايد الخيري كل عام بالتعاون مع الإمارات.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

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