السوبر المصري – استمرار تأهيل داري وخالد عبد الفتاح في مران الأهلي استعدادا للنهائي

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 21:06

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - أشرف داري

أدى فريق الأهلي مرانه الجماعي اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض نهائي كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل ضد الزمالك.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وخاض الأهلي مرانه الجماعي على ملعب الكريكيت بمدينة أبو ظبي.

وشارك جميع اللاعبين في المران بشكل طبيعي، وأدى الفريق فقرات بدنية وخططية.

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قبل أن يختتم الفريق تدريباته بإقامة تقسيمة كرة قدم بين اللاعبين.

وعلى هامش المران واصل الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح البرنامج التأهيلي الخاص به.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للنخبة 2024 بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا، ليضرب موعدا ضد الزمالك.

موعد نهائي السوبر المصري

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024.

وتُلعب المواجهة على استاد محمد بن زايد.

وتنطلق مباراة نهائي السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر 3 قنوات وهي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر.

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