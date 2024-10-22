المندوه: نلتمس روح القانون من أشقائنا في الإمارات.. ولم نفكر بالانسحاب من السوبر

نفى حسام المندوه أمين صندوق ورئيس بعثة نادي الزمالك في الإمارات، ما أثير عن التفكير في الانسحاب من نهائي السوبر المصري بعد احتجاز ثلاثي من قبل الشرطة.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد أوضح باجتماع بين حسين لبيب وحسام المندوه لبحث الاعتذار عن عدم استكمال البطولة والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت.

وقال حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في الإمارات عبر قناة صدى البلد: "السفارة المصرية تقوم بمجهود كبير جدا والسفير المصري يتواجد معنا على مدار 24 ساعة وهناك اتصالات من أشرف صبحي وزير الرياضة، والأمور طيبة جدا".

وتابع "ما حدث كرة قدم وهي شدة ملعب حدث بها نرفزة زيادة، لكن نؤكد دائما على الأخوة بين مصر وشقيقتها الإمارات وذلك نقوله منذ زمن، ولاقينا معاملة جيدة منذ وصولنا".

وأوضح المندوه "ما نطلبه حاليا أننا كضيوف في هذه البلد المحترمة أن المحتجزين لاعبو كرة قدم ومنتخب مصر ولم يحدث إساءة على الإطلاق لكنها لحظة عصبية خارجة عن الإطار في حدود كرة القدم، ونلتمس فقط روح القانون وتطبيقه على أبنائنا".

وأضاف "إذا سألت 100 مليون مصري فدولة الإمارات معشوقة للجميع، واحترام القانون أمر مفروغ منه، وقدمنا لخوض تلك البطولة في دولة عزيزة علينا".

وشدد المندوه "من يقول أننا نتعرض لإساءة معاملة فهو بالتأكيد لم يأت معنا إلى الإمارات، منذ وصولنا نجد تقدير وكل الاحترام من أصغر إلى أكبر شخص ولم نجد سوى التقدير في قسم الشرطة وهم يعرفون جيدا قدر نادي الزمالك ومسؤوليه وجماهيره".

وواصل "قدمنا إلى الإمارات 100 مرة وفي كل مرة نلقى معاملة جيدة، ومن يتحدث عن إساءة معاملة يسعى لإفساد العلاقة وهو ما لن يحدث".

وكشف المندوه "تحدثت مع الشخص صاحب الشكوى وهو شخص محترم وأصبح صافيا تماما، واعتذرت له بشكل شخصي وأيضا حسين لبيب وأحمد سليمان وأبلغنا بقبول الاعتذار كوننا أخوة وشعب واحد ووعدنا بالتنازل عن الشكوى، وبالتأكيد غير مقبول أي اعتداء على أي شخص سواء كان رجل أمن أو غيره".

وأضاف "بالتأكيد ما حدث لم يكن مقصودا ولكن الأعصاب كانت مشدودة ربما تحدث في بعض الملاعب لكن بعدها مباشرة يعود الود والمحبة".

وبسؤاله عن حقيقة دفع كفالة مالية أجاب المندوه "بالفعل دفعنا كفالة مالية قدرها 600 ألف درهم، واطمئننت على الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد ومصطفى شلبي ويتم معاملتهم معاملة جيدة جدا".

وبالحديث عن احتمالية الانسحاب من نهائي السوبر شدد المندوه قائلا "لم نصدر أي بيان بالانسحاب وما قيل أننا سندرس الأمر بسبب انشغالنا في المشكلة".

واختتم تصريحاته "معنى دراسة الأمر أنه ربما نطلب تأجيل المباراة مثلا لكن لم يكن هناك حديث أو تفكير في الانسحاب".