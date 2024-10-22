تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. وسترلينج على الدكة
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
يقود المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس تشكيل أرسنال خلال مواجهة شاختار الأوكراني.
ويلعب أرسنال أمام شاختار بعد قليل ضمن الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.
ويعتمد ميكيل أرتيتا على جيسوس في هجوم أرسنال أمام شاختار، فيما يتواجد رحيم سترلينج على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
المرمى: دافيد رايا
الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري
الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي
أمامهما: رحيم ستيرلينج – كاي هافرتز – تروسارد
الهجوم: جابرييل جيسوس.
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