أوديجارد: أشعر بتحسن.. وشاختار ليس خصما سهلا

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد

يشعر النرويجي مارتن أوديجارد لاعب أرسنال بتطورات جيدة في الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض أوديجارد لالتواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد النمسا في سبتمبر الماضي

وقال أوديجارد عبر موقع أرسنال الرسمي: "عملت بجد على شفائي في الأسابيع القليلة الماضية، وفقدان ليالي دوري أبطال أوروبا الكبيرة، هذا يجعلني أكثر تصميما وتحفيزا للعودة في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف "أشعر بتحسن وأفضل كل يوم ، ولكن عندما تكون إصابة في الكاحل في بعض الأيام تشعر أنك بحالة جيدة حقا ، وبعد ذلك في بعض الأحيان يمكن أن يكون لديك رد فعل بسيط. لكن بشكل عام يتحسن الأمر وأشعر أنني أقترب الآن".

وعن مواجهة شاختار الأوكراني أوضح "إنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا للتركيز عليها، في دوري أبطال أوروبا. شاختار فريق يتمتع بخبرة كبيرة في هذه المسابقة، في الواقع أتذكر أنني لعبت ضدهم مع ريال مدريد قبل بضع سنوات، لذلك فهم يعرفون ما تدور حوله هذه المسابقة".

ويلعب أرسنال أمام شاختار مساء الثلاثاء ضمن الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا أرسنال شاختار دونتسك أوديجارد
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