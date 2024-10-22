تشكيل ريال مدريد - 3 تبديلات أمام دورتموند في دوري الأبطال

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ18 برصيد 3 نقاط من مباراتين بعد الخسارة أمام ليل الفرنسي بهدف، والفوز أمام شتوتجارت 3-1.

أما دورتموند فيحتل المركز فجمع 6 نقاط احتل بهم المركز الثاني، من الفوز في مباراتين أمام سيلتيك 7-1، وكلوب بروج 3-0.

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وتعد تلك المواجهة مكررة لنهائي دوري الأبطال 2023 - 2024 ، والذي توج به ريال مدريد.

وأجرى أنشيلوتي 3 تبديلات في تشكيل الملكي عن المواجهة الأخيرة أمام سيلتا فيجو والتي شهدت تواجد كامافينجا، وتشاوميني، وإريك جارسيا في التشكيل الأساسي، ليحل بدلا منهم لوكا مودريتش، وفيرلاند ميندي، ورودريجو.

ويبدأ ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

الوسط: جود بيلينجهام - إرنستو فالفيردي - لوكا مودريتش

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

مواجهات ريال مدريد: بوروسيا دورتموند (داخل) - ليفربول (خارج) - ميلان (داخل) - أتالانتا (خارج) - سالزبورج (داخل) - ليل (خارج) - شتوتجارت (داخل) - بريست (خارج)

مواجهات بوروسيا دورتموند: برشلونة (داخل) - ريال مدريد (خارج) - شاختار (داخل) - كلوب بروج (خارج) - سلتيك (داخل) - دينامو زغرب (خارج) - شتورم جراتز (داخل) - بولونيا (خارج)

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