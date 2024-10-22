السوبر المصري - عمر جابر ينتظم في تدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 20:01

كتب : إبراهيم رمضان

عمر جابر - الزمالك

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت.

وبدأ الزمالك تحضيراته استعدادا لمباراة الأهلي يوم الخميس في نهائي السوبر المحلي المقام بإلامارات.

وعاني جابر من إصابة في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس السوبر التي حسمها الزمالك بركلات الترجيح.

أخبار متعلقة:
السوبر المصري - تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك السوبر المصري - رئيس لجنة الحكام يعلق على إلغاء هدف أوباما ولمسة يد أكرم توفيق السوبر المصري - والد عمر كمال يكشف حالة إصابته وفرص لحاقه بالنهائي أمام الزمالك الزمالك: نحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي.. وهذا موقفنا من عدم لعب نهائي السوبر

وخضع عمر جابر لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الأخيرة قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية بقيادة جواو ميجل مدرب الأحمال من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية لمباراة الأهلي.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة بالركض حول الملعب بجانب تدريبات خفيفة بالكرة.

كما قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين.

وتولى جوميز قيادة مجموعة في حين تولى أحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعداداً لنهائي السوبر المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.

السوبر المصري الزمالك الأهلي عمر جابر
نرشح لكم
السوبر المصري – استمرار تأهيل داري وخالد عبد الفتاح في مران الأهلي استعدادا للنهائي المندوه: نلتمس روح القانون من أشقائنا في الإمارات.. ولم نفكر بالانسحاب من السوبر السوبر المصري - تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك بعد التوقيع لناديين.. إيقاف الزنفلي وتغريمه حبس المتهمين في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا لمدة 3 سنوات في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات الزمالك لـ في الجول: إحالة الثلاثي المحتجز في الإمارات لمحاكمة عاجلة الرمادي يوضح مزحة "الكنترول" التي تسببت في سوء فهم معرفة منافسه في الدوري
أخر الأخبار
السوبر المصري – استمرار تأهيل داري وخالد عبد الفتاح في مران الأهلي استعدادا للنهائي 8 دقيقة | الدوري المصري
المندوه: نلتمس روح القانون من أشقائنا في الإمارات.. ولم نفكر بالانسحاب من السوبر 10 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أرسنال - جيسوس أساسي أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. وسترلينج على الدكة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرسنال يقرر عدم الاستئناف ضد طرد ساليبا 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوديجارد: أشعر بتحسن.. وشاختار ليس خصما سهلا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - 3 تبديلات أمام دورتموند في دوري الأبطال 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري - عمر جابر ينتظم في تدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة ساعة | الكرة المصرية
السوبر المصري - تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة