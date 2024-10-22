السوبر المصري - عمر جابر ينتظم في تدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت.

وبدأ الزمالك تحضيراته استعدادا لمباراة الأهلي يوم الخميس في نهائي السوبر المحلي المقام بإلامارات.

وعاني جابر من إصابة في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس السوبر التي حسمها الزمالك بركلات الترجيح.

وخضع عمر جابر لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الأخيرة قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية بقيادة جواو ميجل مدرب الأحمال من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية لمباراة الأهلي.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة بالركض حول الملعب بجانب تدريبات خفيفة بالكرة.

كما قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين.

وتولى جوميز قيادة مجموعة في حين تولى أحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعداداً لنهائي السوبر المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.