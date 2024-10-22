السوبر المصري - تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم.

وخاض الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وشدد جوميز على صعوبة مواجهة الأهلي، وطالب اللاعبين بالتركيز وغلق ملف مباراة بيراميدز.

وطالب جوميز اللاعبين على ضرورة العمل بجدية في التدريبات خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وشدد جوميز على ضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم النظر إلى أي أمور خارجية، من أجل تحقيق الهدف والعودة بلقب السوبر المحلي.

وفي نفس الوقت تحدث أحمد سليمان مع اللاعبين وأكد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق لقب السوبر المحلي.

واستأنف الزمالك تدريباته بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس تحضيرا لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.

وتعرضت بعثقة الزمالك المتواجدة في الإمارات إلى أزمة كبرى خلال الساعات الماضية بعد احتجاز مصطفى شلبي ونبيل عماد ثنائي الفريق بإلاضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة.

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، الذي تم اتهامه مع لاعبي الزمالك بالاعتداء على فرد الأمن الإماراتي.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة".

وحسبما علم FilGoal.com اتسمت السلطات الإماراتية بالمرونة باعتبار تهمة "التعدي على أحد موظفي الدولة" جنحة وليست جناية.

وتحددت جلسة صباح غد الأربعاء بشكل عاجل لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي، ونبيل عماد كان القرار الأكثر مرونة من قبل السلطات الإماراتية باعتبار تهمة "التعدي على أحد موظفي الدولة" جنحة وليست جناية حيث كان الأمر وقتها ليستغرق لعدة جلسات على مدار أسابيع.

الثلاثي تصالح بالفعل مع الطرف المعتدى عليه وتغاضى عن التصعيد القضائي، لكن تبقى المحاكمة للحصول على الحق العام للدولة

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.